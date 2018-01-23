Календарна зима вже перевалила за середину, але кліматично справжньої зимової погоди ми дочекалися лише зараз. Особливо порадувала вона у минулі вихідні: комфортні 1 – 4 градуси з мінусом вдень, безвітряно, легкий снігопад у суботу і яскраве сонце – у неділю.

Схоже, наш народ справді добряче знудьгувався за снігом. Принаймні вже з самого ранку у балці-яру, що в мікрорайоні 8-ї школи, було гамірно: непосидющі юні жителі прилеглих вулиць дістали з горищ санки і чимдуж побігли на схили випробовувати їх на міцність. Наприклад, чи не найпершими там «відмітилися» Сашко, Софійка і Настя – майбутні «надії вітчизняного санного спорту» (на фото). Ледь розвиднилося, а вони вже встигли викачатися у свіжому снігу, летячи стрімголов на санчатах. Далі більше: протягом усіх двох вихідних, зранку до вечора у балці було людно. Різновікова малеча і підлітки все прибували – і пішки, і з кожним рейсом автобуса «п`ятірки» (благо, кінцева зупинка якого – саме поряд з балкою). І не лише молодь: дорослі теж не змогли всидіти вдома і відірвавшись від справ, цілими групами, разом зі своїми чадами прямували до балки. І… також виявлялися не в силах протистояти загальному азарту та спокусі злетіти на санках з довгих і крутих схилів. В окремі «години пік» кореспондент «Голосу громади» нараховував у цьому стихійному місці зимових розваг до сотні малих і великих жителів міста. Кожен отримував свою порцію адреналіну, як міг: на санчатах, на пластикових дисках, а то й просто з`їжджаючи з «відполірованих» до льоду крутосхилів на животі або «п`ятій точці» (як кажуть у народі, «попслеєм»), підстеливши під себе шматок картону, лінолеуму чи поліетиленової плівки.

А ще кажуть, що сучасну молодь вже неможливо відірвати від комп`ютерних ігор та інтернету… Якби тільки якомога довше протрималась така зимова погода.