Масштабна пожежа в Олександрії охопила понад 800 кв. м2 покрівлі (ДОПОВНЕННЯ) + ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 17 червня, в Олександрії за адресою Звенигородське шосе, 3, сталася масштабна пожежа, повідомляють кореспонденти “Голосу Громади”, які були присутні на місці події.

Полум’я охопило понад 800 кв. м2 даху. Над спорудою здіймався стовп густого, чорного диму, який було видно й поза межами міста.

Близько 19:15 години на місце займання прибули пожежники та поліція. За коментарем працівників підприємства запах пластмаси було чути вже на початок 18:00 вечора.

Зі слів очевидців приміщення, що охоплене вогнем, нібито, належить приватному підприємству “Панорама”.

Наразі проводять опитування свідків пожежі й дотепер над ліквідацією пожарища працюють підрозділ МНС. Постраждалих немає.