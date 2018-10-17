Матч 6-го туру чемпіонату Кіровоградської області з футболу завершився перемогою ФК «УкрАгроКом» з Приютівської громади

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Нещодавно  на Кіровоградщині пройшли матчі шостого туру чемпіонату Кіровоградської області  серед аматорів сезону 2018 року з футболу.

За результатами чемпіонату, з рахунком 0:11, ФК «УкрАгроКом» з Головківського старостинського округу Приютівської ОТГ на виїзді обіграв Кропивницький «Олімпік», а ФК «Новоукраїнка» вдома зумів вибороти  очки у «Технополя». Таким чином,  «Технополь» поступився першим місцем та пропустив вперед в турнірній таблиці ФК «УкрАгроКом» з Приютівської громади.

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Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівська Громада».

Так, звання  чемпіона Кіровоградської області  серед аматорів з футболу виборола команда  ФК «УкрАгроКом»,  друге місце   посіла команда  «Технополь», та третє місце  зайняла команда ФК «Новоукраїнка».

 У чемпіонаті залишилося зіграти ще один матч, який відбудеться завтра, 18 жовтня.

На полі зустрінуться ФК «Новоукраїнка» та «Олімпік», однак ця гра  не вплине  на підсумкове турнірне становище команд.

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