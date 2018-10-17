Матч 6-го туру чемпіонату Кіровоградської області з футболу завершився перемогою ФК «УкрАгроКом» з Приютівської громади

Нещодавно на Кіровоградщині пройшли матчі шостого туру чемпіонату Кіровоградської області серед аматорів сезону 2018 року з футболу.

За результатами чемпіонату, з рахунком 0:11, ФК «УкрАгроКом» з Головківського старостинського округу Приютівської ОТГ на виїзді обіграв Кропивницький «Олімпік», а ФК «Новоукраїнка» вдома зумів вибороти очки у «Технополя». Таким чином, «Технополь» поступився першим місцем та пропустив вперед в турнірній таблиці ФК «УкрАгроКом» з Приютівської громади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівська Громада».

Так, звання чемпіона Кіровоградської області серед аматорів з футболу виборола команда ФК «УкрАгроКом», друге місце посіла команда «Технополь», та третє місце зайняла команда ФК «Новоукраїнка».

У чемпіонаті залишилося зіграти ще один матч, який відбудеться завтра, 18 жовтня.

На полі зустрінуться ФК «Новоукраїнка» та «Олімпік», однак ця гра не вплине на підсумкове турнірне становище команд.