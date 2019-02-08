Матч ФК «Олександрія» (U-21)- «Зірка» (Кропивницький) завершився перемогою олександрійців

Матч ФК «Олександрія» (U-21)- «Зірка» (Кропивницький) завершився з рахунком 2:0.

Саме з таким рахунком дублери «Олександрії» безкомпромісно перемогли Кропивницьку «Зірку» в матчі другого навчально-тренувального збору, який відбувся вчора, 7 лютого, на стадіоні «Ніка» в Олександрії.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Голи забили гравці, які вийшли на заміну: Назар Волошин та Назарій Воробчак. З подачі Воробчака перший гол у ворота суперників забив Назар Волошин, а завершальним став влучний гол і самого Назарія Воробчака.