Матч «Олександрія» – «БАТЕ» закінчився внічию

Вчора, 17-го серпня, на стадіоні «Борисов-Арена» відбувся перший матч плей-офф Ліги Європи, в якому ФК «Олександрія» зустрівся з білоруським «БАТЕ».

«Бате» відкрив рахунок вже на 8-й хвилині матчу, але вже на 19-й хвилині Євген Банада забив гол у ворота суперників.

Не дивлячись на величезну підтримку фанатів синьо-жовтих, олександрійці змогли зрівняти рахунок і зберегти його до кінця гри.

Гра ФК «Олександрія» – «Бате» закінчилася з рахунком 1:1.

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде на КСК «Ніка» 24-го серпня.