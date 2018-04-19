Матір, яка підозрюється у вбивстві своєї дитини, визнано психічно хворою

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 35 річної жінки, яка підозрюється у вбивстві своєї неповнолітньої доньки, яке сталося 8 грудня 2017 року у Кропивницькому, повідомляє прес-служба обласної прокуратури Кіровоградської області.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 12-річної дівчинки (п.2, п.4 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне убивство) затверджено клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру.

Напередодні слідчі отримали висновок фахівців «Одеського обласного медичного центру психологічного здоров”я», де жінка проходила стаціонарне обстеження. За результатами проведення судово-психолого-психіатричної експертизи жінка на момент вчинення вбивства та на даний час «не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними».

На підставі отриманого висновку слідчим за погодженням з процесуальним прокурором було внесено клопотання до суду щодо зміни запобіжного заходу стосовно підозрюваної з тримання під вартою на поміщення до психіатричної установи. На даний час жінка перебуває в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні с. Нового.

Наразі клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 35-річної матері убитої дівчинки направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, про цей страшний резонансний випадок розповідали свого часу не лише місцеві ЗМІ. 12-річна Катя Добродій зникла 8 грудня 2017 року. Вона начебто пішла в школу і не повернулась – про це заявила її мати і попросила про допомогу у розшуку дівчинки всіх, хто може. Катю шукали 5 днів і знайшли її тіло на виїзді з Кропивницького. Слідство встановило, що дитину вбили кухонною сокирою і зробила це її ж мати. Причиною вбивства стало начебто прохання дівчинки не йти того ранку до школи, що дуже розлютило матір і вона схопила сокиру… Батька Каті на той момент вдома не було – він саме повів її молодшу сестру до дитсадка. Жінка сама таємно відвезла машиною вбиту дитину подалі від дому і залишила її на пустирі, а потім вдома розповідала, що Катя зникла безвісти.

З інших джерел також відомо, що жінка до вбивства вже перебувала на психіатричному обліку. Раніше вона працювала анестезіологом в обласному онкодиспансері, але у вересні 2017 року була звільнена з роботи, оскільки поводилась неадекватно.