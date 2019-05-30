Мати наявність обов`язкових щеплень, аби потрапити до школи чи садочка

Верховний суд України не задовольнив позов матері, яка відстоювала право своєї дитини відвідувати садочок без обов’язкового щеплення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Газета.

На перший план судді винесли загальний інтерес суспільства, а не індивідуальний інтерес людини.

“Завдання держави — забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. У справі, яка переглядається, індивідуальне право відмовитися від щеплення протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їхніх дітей, які провели щеплення у встановленому державою порядку”, — зазначено в постанові суду.