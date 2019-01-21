Мати – «серійна зозуля» і «нічиї» діти

Ряд питань стосовно подальшої долі дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, розглядалося на останньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема виконком ухвалив рішення клопотати перед відділом РАЦС управління юстиції щодо реєстрації хлопчика, народженого 23 грудня 2018 року і залишеного матір`ю в пологовому відділенні Олександрійської міської лікарні. За словами доповідача з даного питання, начальника служби у справах дітей міськради Юрія Яковлєва, про матір новонародженого відомо, що вона не має постійного місця проживання, про батька ж взагалі відомостей фактично нема ніяких, крім його імені та по батькові, які назвала мати хлопчика. Отож у свідоцтві по народження дитини будуть записані прізвище, ім`я та по батькові матері, вигадане прізвище батька, яке буде однаковим з прізвищем матері, та ім`я і по батькові батька зі слів матері хлопчика. І ще одна зовсім не другорядна деталь: за словами посадовця Ю.Яковлєва, ця жінка кидає вже ТРЕТЮ за рахунком народжену нею дитину.

Інший кричущий випадок: в Олександрії в одній з ромських (простіше кажучи – циганських) родин виявлено 14-річного підлітка, який досі від самого народження не має ніяких документів, не зареєстрований у РАЦС, не ходить до школи. Його мати відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Знову ж таки, за словами доповідача Ю.Яковлєва, у цигансько-ромському середовищі нашого міста такі випадки, коли народжених дітей їхні батьки не реєструють роками, на жаль, не поодинокі. Виконком також подасть клопотання до РАЦСу про ось таку, запізнілу на цілих 14 років, реєстрацію хлопця.

На засіданні також було ухвалено рішення і стосовно щасливої перспективи чотирьох дитячих доль: визнали одну дівчинку 2018 року народження та трьох хлопчиків 2016, 2018 р.н. такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв`язку з усиновленням їх громадянами України.