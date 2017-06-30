«Медок» – поширювач кібервірусу?

27 червня Microsoft повідомив про масовану хакерську атаку, перші повідомлення про яку почалися з України, а потім інформація про зараження почала з’являтися в 64 інших країнах, в число яких входять Бельгія, Бразилія, Німеччина, Росія і США.

Відповідна інформація з’явилася в блозі компанії, повідомляє «24 канал» з посиланням на нього. У Microsoft підкреслили, що в Україні було інфіковано 12,5 тисячі комп’ютерів. За словами фахівців компанії, хакерську атаку провели за допомогою віруса-здирника, який є новим варіантом шкідливого програмного забезпечення Ransom: Win32 / Petya, проте є більш витонченим від свого попередника. Крім того, в Microsoft підтвердили вину софта M.E.Doc, що використовують в бухгалтерії та який створила українська компанія.

Зауважимо, що спочатку такі дані в компанії вважали виключно непрямими, але більш детальне дослідження підтвердило раніше подану заяву української кіберполіції – винен M.E.Doc.

Весь процес був запущений в 10.30 27 червня і до обіду загроза поширилася на компанії по всій Україні. А сталося все після легального поновлення програми. До слова, в Microsoft відзначили, що їх антивірус Windows Defender зумів розпізнати загрозу, тому користувачам порадили вчасно оновлювати операційну систему, адже нові версії містять захист від усіх сучасних загроз.

Як пише ресурс Ain.ua, в загальному вірус виявився не таким “злим”, як WCry: тоді постраждало до 300 тисяч комп’ютерів в 150 країнах, зловмисники отримали понад 100 тисяч доларів, правда в межах України ця хакерська атака була найбільшою в історії. Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні мережі ряду українських підприємств і установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.