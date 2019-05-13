Медичні послуги для олександрійців суттєво зросли у ціні

Нещодавно на черговому засіданні виконавчого комітету обговорили й затвердили нові тарифи на платні медичні послуги ГКЛПЗ «Міська лікарня №1». В порівняні з торішніми, ціни на медпослуги у цьому році зросли в середньому на 20% й почнуть діяти з 15 травня – публікація в газеті «Вільне Слово».

Проходження медичного огляду для водія буде коштувати 224 гривні 7 копійок, медогляд кандидата в водії або водія при наявності певних групи крові і резус-фактора – 191 гривня 26 копійок, медогляд для отримання дозволу (ліцензії) – 178 гривень 50 копійок, якщо дозвіл кандидат отримує разом з водійським медоглядом – 28 гривень 16 копійок.

З інших недешевих послуг:

• рентгенограма хребта – 117 гривень 12 копійок,

• рентген грудної клітки – 107 гривень 46 копійок,

• підводний душ-масаж – 113 гривень 12 копійок.

Найдешевше обійдеться олександрійцям:

• вимірювання артеріального тиску – 5 гривень 3 копійки,

• видача медкнижки – 6 гривень 62 копійки.