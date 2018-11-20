Медичні заклади Кіровоградщини потребують 10 педіатрів

Професія медичного працівника належить до однієї з найдавніших. Бути лікарем – це покликання і доля, це спосіб життя і неймовірно важка робота.
Спеціалізація «Педіатр» передбачає досконале знання специфіки дитячих захворювань, а також методи їх лікування. На відміну від лікаря-терапевта, який приймає хворих у клініці і відвідує на дому, до обов’язків педіатра додатково входить обстеження здорових дітей до 1 року. Під час огляду лікар спостерігає за появою ваги дитини, контролює його психологічний розвиток, призначає щеплення і необхідні процедури. Враховуючи, що дитина погано себе почуває, робота стає складнішою у 2 рази. М’який голос лікаря і спокійний тон заспокоюють малюка, тому робота з дітьми обов’язково потребує певних якостей: терпіння, тактовності, стриманості.
Сьогодні, медичні заклади області потребують 10 медичних працівника за професією «Педіатр».
Своїм працівникам медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» 3723 грн. до 6000 гривень.
Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Голованівський, Добровеличківський, Компаніївський, Маловисківський, Олександрiйський та Олександрівський.
|Назва посади
|Назва медичного закладу
|Розмір заробітної плати
|лікар-педіатр
|Голованівська центральна районна лікарня
|3 800,00
|лікар-педіатр-неонатолог
|Добровеличківська центральна районна лікарня
|3 800,00
|лікар-педіатр
|3 800,00
|лікар-педіатр дільничний
|Кз «Помічнянська лікарня»
|3 800,00
|лікар-педіатр
|КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради»
|6 000,00
|лікар-педіатр-неонатолог
|Маловисківська центральна районна лікарня
|4 400,00
|лікар-педіатр
|4 400,00
|лікар-педіатр
|Олександрійський міський комунальний лікувально-профілактичний заклад-дитяча міська лікарня
|3 723,00
|лікар-педіатр-неонатолог
|Центральна районна лікарня Олександрівського району
|3 800,00
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.