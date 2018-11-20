Медичні заклади Кіровоградщини потребують 10 педіатрів

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Професія медичного працівника належить до однієї з найдавніших. Бути лікарем – це покликання і доля, це спосіб життя і неймовірно важка робота.

Спеціалізація «Педіатр» передбачає досконале знання специфіки дитячих захворювань, а також методи їх лікування. На відміну від лікаря-терапевта, який приймає хворих у клініці і відвідує на дому, до обов’язків педіатра додатково входить обстеження здорових дітей до 1 року. Під час огляду лікар спостерігає за появою ваги дитини, контролює його психологічний розвиток, призначає щеплення і необхідні процедури. Враховуючи, що дитина погано себе почуває, робота стає складнішою у 2 рази. М’який голос лікаря і спокійний тон заспокоюють малюка, тому робота з дітьми обов’язково потребує певних якостей: терпіння, тактовності, стриманості.

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Сьогодні, медичні заклади області потребують 10 медичних працівника за професією «Педіатр».

Своїм працівникам медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» 3723 грн. до 6000 гривень.

Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Голованівський, Добровеличківський, Компаніївський, Маловисківський, Олександрiйський та Олександрівський.

Назва посади Назва медичного закладу Розмір заробітної плати
лікар-педіатр Голованівська центральна районна лікарня 3 800,00
лікар-педіатр-неонатолог Добровеличківська центральна районна лікарня 3 800,00
лікар-педіатр 3 800,00
лікар-педіатр дільничний Кз «Помічнянська лікарня» 3 800,00
лікар-педіатр КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради» 6 000,00
лікар-педіатр-неонатолог Маловисківська центральна районна лікарня 4 400,00
лікар-педіатр 4 400,00
лікар-педіатр Олександрійський міський комунальний лікувально-профілактичний заклад-дитяча міська лікарня 3 723,00
лікар-педіатр-неонатолог Центральна районна лікарня Олександрівського району 3 800,00
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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