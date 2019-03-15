Медичні заклади Кіровоградщини шукають лікарів: посада й розмір зарплати в районах

Професія медичного працівника належить до однієї з найдавніших.Своєю щоденною працею кожен медпрацівник дбає про найдорожче – здоров’я та життя наших громадян. У кожного пацієнта представник лікарської професії вкладає свої знання, досвід, набутий роками, а також часточку своєї душі.
Сьогодні медичні заклади області потребують 19 лікарів загальної практики-сімейних лікарів.
Своїм медичним працівникам роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн) до 11713 гривень.
Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Олександрівський та Світловодський.
|КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії)
|6 000,00
|Проводить профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання й факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, планує роботу та проводить аналіз її результатів, здійснює нагляд за хворими, застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів.
|КЗ «Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|лікар загальної практики-сімейний лікар
|4 173,00
|Здійснює динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом.
|КЗ«Помічнянська лікарня»
|лікар загальної практики-сімейний лікар
|4 200,00
|Проведення амбулаторного прийому та обслуговування хворих вдома.
|КНП «Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|лікар загальної практики-сімейний лікар (4 вакансії)
|11 713,00
|Лікар Мошоринської / Іванковецької / Дмитрівської /Диківськоїамбулаторії. Надання житла. Застосування сучасної методи профілактики, діагностики та лікування захворювань.
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської районної ради»
|лікар загальної практики-сімейний лікар
|6 000,00
|Кваліфікаційні вимоги згідно законодавства.
|КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги Маловисківської районної ради»
|лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії)
|4 500,00/4 190,00
|Завідувач амбулаторії,надання первинної медичної допомоги населенню/
Надання первинної медичної допомоги населенню.
|КНП «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|лікар загальної практики-сімейний лікар (6 вакансій)
|4 350,00/4 254,80
|Виконувати обов’язки лікаря загальної практики-сімейного лікаря в смт. Олександрівці. Здійснювати динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом.Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Обов’язкова наявність кваліфікаційної категорії.
|Виконувати обов’язки лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Виконувати обов’язки завідувача амбулаторії ЗПСМ, надання медичної допомоги населенню смт. Єлизаветградка/с.Ставидла/с.Родниківки/ с.Цвітне/с.Красносілля. Здійснювати динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом.Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Обов’язкова наявність кваліфікаційної категорії.
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради»
|лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії)
|5 676,00
|надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.