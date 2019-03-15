Медичні заклади Кіровоградщини шукають лікарів: посада й розмір зарплати в районах

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Професія медичного працівника належить до однієї з найдавніших.Своєю щоденною працею кожен медпрацівник дбає про найдорожче – здоров’я та життя наших громадян. У кожного пацієнта представник лікарської професії вкладає свої знання, досвід, набутий роками, а також часточку своєї душі.

Сьогодні медичні заклади області потребують 19 лікарів загальної практики-сімейних лікарів.

Своїм медичним працівникам роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн) до 11713 гривень.

Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Олександрівський та Світловодський.

КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії) 6 000,00 Проводить профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання й факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, планує роботу та проводить аналіз її результатів, здійснює нагляд за хворими, застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів.
КЗ «Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги»
лікар загальної практики-сімейний лікар 4 173,00 Здійснює динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом.
КЗ«Помічнянська лікарня»       
лікар загальної практики-сімейний лікар 4 200,00 Проведення амбулаторного прийому та обслуговування хворих вдома.
КНП «Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
лікар загальної практики-сімейний лікар (4 вакансії) 11 713,00 Лікар Мошоринської / Іванковецької / Дмитрівської /Диківськоїамбулаторії. Надання житла. Застосування сучасної методи профілактики, діагностики та лікування захворювань.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської районної ради»
лікар загальної практики-сімейний лікар 6 000,00 Кваліфікаційні вимоги згідно законодавства.
КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги Маловисківської районної ради»
лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії) 4 500,00/4 190,00

 

 Завідувач амбулаторії,надання первинної медичної допомоги населенню/

Надання первинної медичної допомоги населенню.
КНП «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
лікар загальної практики-сімейний лікар (6 вакансій) 4 350,00/4 254,80 Виконувати обов’язки лікаря загальної практики-сімейного лікаря в смт. Олександрівці. Здійснювати динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом.Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Обов’язкова наявність кваліфікаційної категорії.
Виконувати обов’язки лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Виконувати обов’язки завідувача амбулаторії ЗПСМ, надання медичної допомоги населенню  смт. Єлизаветградка/с.Ставидла/с.Родниківки/ с.Цвітне/с.Красносілля. Здійснювати динамічне спостереження за станом здоров’я кожного члена сім’ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом.Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Обов’язкова наявність кваліфікаційної категорії.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради»
лікар загальної практики-сімейний лікар (2 вакансії) 5 676,00 надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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