Медичний заклад Олександрійщини має намір придбати три автомобіля спецпризначення

На сайті публічних закупівель Prozorro комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» оголосило тендер на придбання трьох авто спецпризначення.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новини на Соборній.
Як відомо, придбані легкові автомобілі спеціального санітарного типу будуть використовувати для надання первинної медичної допомоги для жителів сільської місцевості.
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За придбання автомобілів підприємство планує сплатити 1,5 мільйона гривень. Аукціон відбудеться 12 листопада.