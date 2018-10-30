Медичний заклад Олександрійщини має намір придбати три автомобіля спецпризначення

На сайті публічних закупівель Prozorro комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» оголосило тендер на придбання трьох авто спецпризначення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новини на Соборній.

Як відомо, придбані легкові автомобілі спеціального санітарного типу будуть використовувати для надання первинної медичної допомоги для жителів сільської місцевості.

За придбання автомобілів підприємство планує сплатити 1,5 мільйона гривень. Аукціон відбудеться 12 листопада.