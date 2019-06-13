Медика з Олександрії нагородили обласною відзнакою до Дня медичного працівника

На передодні Дня медичного працівника у Кропивницькому відбулися урочистості. Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко вітальним словом звернувся до медиків й привітав з прийдешнім професійним святом та вручив обласні нагороди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Цього дня Почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради нагороджено:

Кочерзі Ользі Михайлівні завідувачу Олександрійської підстанції № 5 територіального медичного об’єднання “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області”.

