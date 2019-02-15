Менеджер, інженер-конструктор, водій: які вакансії пропонують олександрійцям сьогодні?

Нещодавно в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості.

До уваги шукачів роботи представлено понад 70 актуальних вакансій. Це вакансії менеджера, інженера-конструктора, водіїв слюсарів зі складання металевих конструкцій, електромонтерів, дорожніх робітників та ін. Про потребу в працівниках заявили представники як промисловості (ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор»), так і в сільському господарстві (ТОВ «Украгроком»).

У заході узяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад 10 осіб отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

За попередніми даними, близько 10 осіб запрошені на співбесіду до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці.