Мешканець Олександрійського району відбувся штрафом за зберігання коноплі

Визнати винним мешканця Олександрійського району у вчиненні злочину та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень ухвалив Олександрійський міськрайонний суд. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Історія жителя району, уродженця села Громоклій Недогарської сільської ради, схожа на інші пов’язані з незаконним зберіганням наркотичних речовин – знайшов на території своєї присадибної ділянки, зірвав, висушив та подрібнив, зберігав для подальшого вживання. Проте, і фінал схожий на інші «історії» про які писав «Голос Громади», речовини були виявлені та вилучені під час обшуку працівниками поліції.

Експертиза встановила, що вилучене під час обшуку є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом (маріхуаною), загальною масою 44,189 грама.

Далі житель району визнав вину і уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Крім вже вказаних 850 гривень штафу зі зловмисника на користь держави буде стягнуті 1716 гривень за проведення експертизи.