Мешканець Олександрії розгулював по магазину розмахуючи зброєю (ФОТО)

Днями продавчиня одного з магазинів Олександрії помітила чоловіка, що «здійснював покупки» розмахуючи пістолетом й викликала поліцію з допомогою тривожної кнопки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Наряд поліції, що прибув через 3 хвилини, затримав порушника та вилучив зброю, яка була направлена на експертизу.

Хулігана, 53-річного мешканця Олександрії, передано слідчо-оперативній групі місцевого відділу поліції.

Наразі проводиться встановлення всіх обставин події.

