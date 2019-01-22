Мешканець Олександрії розгулював по магазину розмахуючи зброєю (ФОТО)

Днями продавчиня одного з магазинів Олександрії помітила чоловіка, що «здійснював покупки» розмахуючи пістолетом й викликала поліцію з допомогою тривожної кнопки.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.
Наряд поліції, що прибув через 3 хвилини, затримав порушника та вилучив зброю, яка була направлена на експертизу.
Хулігана, 53-річного мешканця Олександрії, передано слідчо-оперативній групі місцевого відділу поліції.
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Наразі проводиться встановлення всіх обставин події.