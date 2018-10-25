Мешканець з Олександрії зібрав колекцію антикварних купюр

64-річний Володимир Щеглюк, який проживає в місті Олександрія Олександрійського району має захоплення. Біля півстоліття чоловік колекціонує старі паперові гроші та радянські монети. Повідомляє Голос Громади з посиланням на своєму блозі Наталя Луценко.

У колекції поціновувача старих грошей є багато незвичайних екземплярів.

«Якось у віці 10 років у бабусиному сараї знайшов 20 коп., датованих 1928 роком. Відтоді почав колекціонувати. А останнє десятиліття збираю ще і паперові гроші»,- ділиться своєю історією пан Володимир

У колекції жителя нашого міста наявні різні банкноти англійських авторів 80-х років, внутрішні гроші олександрійських підприємств, а саме: банкноти колишнього колгоспу ім. Карла Маркса у Новій Празі, ім. Фрунзе у Червоній Кам’янці та «Заповіту Леніна» у Приютівці. Всі зібрані купюри різні та дорогі для колекціонера.

Свою колекцію Володимир Щеглюк поповнює переважно через інтернет-аукціони. Зрідка обмінюється з досвідченими боністами та нумізматами.