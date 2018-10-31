Мешканець з Олександрії знайомився з жінками через інтернет і потім обкрадав їх помешкання

До Покровського відділу поліції звернулася 33-річна жінка з повідомленням крадіжки в її помешканні. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

Як з’ясувалося, потерпіла познайомилася з 29-річним хлопцем через мережу інтернет. Той виявився уродженцем з м. Олександрія Кіровоградської області. Через деякий проміжок часу молоді люди почала спілкуватися, а згодом і жити разом. Одного дня хлопець зник з двома телефонами жінки та 10-ма тисячами гривень.

По гарячому сліду злодія затримали в сусідній області та відкрили відносно нього кримінальне провадження.

В ході розслідування крадіжки стало відомо, що подібні злочини чоловік здійснював в різних областях України та був у списку розшукуваних осіб.