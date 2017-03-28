Вчора , 27 березня близько 19:30 було повністю вимкнено вуличне освітлення на всій території 15-го мікрорайону та частково 14-го. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили місцеві жителі.

Мешканці районів обурені цим фактом, так як в цю пору доби багато хто йде з роботи, діти повертаються додому після відвідування різних секцій, гуртків, репетиторів.

Олександрійці скаржаться, що раніше вуличне освітлення вимикалось тільки після опівночі, тому висловлюють сподівання, що дане явище було разовим і вже сьогодні можна буде безпечно дійти додому.