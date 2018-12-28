Мешканці Кіровоградщини можуть взяти участь у конкурсі науково-дослідних проектів

Міністерство освіти і науки України разом з Фондом цивільних досліджень та розвитку США (“CRDF Global”) оголосив конкурс спільних науково-дослідних українсько-американських проектів за програмою “Спільні наукові проекти”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН України.

Старт приймання заявок від кандидатів розпочався 22 грудня 2018 року.

Науково-дослідні проекти реалізовуватимуть у 2019-2020 роках. Вони мають стосуватися таких галузей:

– аграрні науки (хвороби рослин, які загрожують безпеці продовольства або мають високі економічні наслідки);

– альтернативна енергетика (включно з фотовольтарикою та біопаливом).

Термін подачі документів – до 28 лютого 2019 року.

Докладна інформація про конкурс є в інформаційному бюлетені.

Телефон для довідок +38 (044) 287 82 35 (Савіна Олена Василівна).