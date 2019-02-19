Мешканці Кіровоградщини, які забили на смерть старенького заради мізерної наживи, взяті під варту

Підозрюваних у вбивстві літнього громадянина Кіровоградщини Ульянівський районний суд призначив покарання у виді тримання під вартою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Досудове розслідування триває за п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст.187 (грабіж) КК України.

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