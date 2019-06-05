Мешканці однієї з олександрійських багатоповерхівок самостійно облаштували для дітлахів місце для відпочинку

В Олександрії мешканці багатоповерхових будинків між проспектом Соборним та вулицею Дніпровською облаштували у дворі зону для відпочинку та розваг своєї малечі, повідомляє Голос Громади.

Майданчика у дворі немає, до цього стояла пісочниця, яку не раз викрадали.

Небайдужі олександрійці й батьки дітей згуртувалися та власними силами облаштували цю зону: встановили різнокольоровий будиночок з підручних матеріалів та зробили сидіння на пісочниці, які ввечері перетворюються на укриття від вуличних котів та дощу.

Дітлахи залюбки бавляться й радіють таким маленьким, але важливим для них змінам.

