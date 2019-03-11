Мешканці Олександрії продовжують порушувати закон і палити суху траву на узбіччях доріг (ФОТОФАКТ)

Не зважаючи на те, що спалювання сухостою карається законом, жителі Перемозького мікрорайону продовжують спалювати суху траву наражаючи на небезпеку для громадян, флори та мешканців фауни.

Повідомляють кореспонденти Голосу Громади.

На фото видно, як уздовж узбіччя дороги та берегу водойми горить суха рослинність.

Закликаємо мешканців Олександрії не чинити протиправних дій й не бути байдужими до цієї проблеми. Якщо ви стали свідками таких дій, то телефонуйте за номером 102.

Адже спалювання сухої рослинності чи інших залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність.



