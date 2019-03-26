Мешканці сіл Олександрійщини зможуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі

Жителі Олександрійського району матимуть змогу безкоштовно обстежитись на цифровому пересувному флюорографі щодо виявлення однієї із найбільш небезпечних хвороб – туберкульозу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт електронного видання «Сільський вісник».

Території сіл цифровий апарат працюватиме з 1 по 26 квітня з 8 до 16 години.

1 квітня обстежитися зможуть жителі Новоселівки, 2 квітня – Войнівки, 3 квітня – Приютівки, 4 квітня – Протопопівки, 5 квітня – Косівки, 6 квітня – Костянтинівки, 8 квітня – Недогарок, 9 квітня – Лікарівки, 10 квітня – Головківки, 11 квітня – Ізмайлівки, 12 квітня – Олександрівки, 13 квітня – Андріївки, 15 квітня – Попельнастого, 16 квітня – Червоної Кам’янки, 17 квітня – Улянівки, 18 квітня – Добронадіївки, 19 квітня – Щасливого, 20 квітня – Куколівки, 22 квітня – Бандурівки, 23 квітня – Шарівки, а 24-26 квітня – Нової Праги.

Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку із результатами відповідних досліджень й за необхідності отримати детальну кваліфіковану консультацію.