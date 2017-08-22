Мешканці сіл, що увійшли до Приютівської ОТГ вже розглядають створення спільного комунального підприємства

Про це та інші питання щодо майбутнього розвитку населених пунктів та громади було обговорено у ході розгляду проекту об’єднання від мешканців сіл, що увійшли до складу ОТГ. Про це повідомляє сайт “Приютівська громада”.

“Важливим питанням, що турбувало місцевих мешканців стало створення спільного комунального підприємства, яке б займалось вивозом сміття та благоустроєм територій громади. А для його успішної роботи потрібно оновлення складу техніки – екскаватор, бульдозер, автонавантажувач та машини для збирання та вивезення сміття. Ця пропозиція була розглянута та внесена в план заходів по формуванню громади. Крім цього за рахунок новоствореного КП будуть створені нові робочі місця для місцевих мешканців. Цікавить жителів сіл також ремонт пожежної частини та придбання пожежної спеціалізованої техніки” – йдеться в інформаційному повідомленні.

Крім цього до плану внесені також пропозиції щодо капітальних ремонтів адмінбудівель, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, сільських будинків культури та бібліотек. “Приютівська громада” повідомляє, що на території Приютівської громади буде утворено Центр надання адміністративних послуг. Жителям сіл не доведеться їздити до райцентру по довідки чи інші документи, бо всі необхідні документи можна буде отримати на місцях.