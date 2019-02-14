Мешканці сільської місцевості на Кіровоградщині мають змогу отримати пільгові кредити для будівництва житла

Відповідно до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки впродовж минулого року сільським забудовникам надано шість пільгових кредитів на загальну суму 1 мільйон 284 тисячі гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Однак, пільгове кредитування здійснювалося переважно на придбання житла в сільській місцевості — 834 тисячі гривень, а на будівництво нових житлових будинків — 300 тисяч гривень. Це пов`язано зі зростанням цін на будівельні матеріали.

Плановий обсяг фінансування з виконання напрямів реалізації та заходів виконано на 89,9%.

Слід зазначити, що також здійснюються капітальні й поточні ремонти житла та заходи з енергозбереження.