Мешканців Кіровоградщини безкоштовно навчатимуть професії касира банку

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Касир (в банку) – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла початок від італійського слова cassa – «ящик».

Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, в значній мірі пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів.  Натомість, напруженість та відповідальність такої роботи зараз високо ціниться на ринку праці та є добре оплачуваною.

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Кіровоградський обласний центр зайнятості інформує про можливість здобуття безробітними громадянами професії «Касир банку», що здійснюватиметься на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання триватиме 8,5 місяців та розпочнеться з 21 серпня 2017 року.

Також на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості з 29 серпня розпочнеться професійне навчання за фахом «Молодша медична сестра з догляду за хворими». Навчання за планом триватиме 2,9 місяців.

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