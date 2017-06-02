Мешканців Олександрійщини навчали фінансової грамотності

На базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО відбувся дводенний тренінг з фінансової обізнаності. Він проводився в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», яку реалізує МБФ «Український жіночий фонд». Мета тренінгу – надання допомоги щодо опанування учасниками знань, умінь, навичок та впевненості в прийнятті обґрунтованих фінансових рішень у повсякденному житті.

Упродовж двох днів учасників тренінгу інформували про фінансові цілі на різних життєвих етапах, ознайомили з методами управління власними коштами, правилами безпеки при користуванні платіжними картками, ознаками ризикових кредитних та депозитних операцій, порадами щодо уникнення фінансового шахрайства. Також, присутні були ознайомлені із основними положеннями чинного законодавства про захист прав споживачів, шляхами запобігання шахрайства у сфері фінансових послуг, основами пенсійного забезпечення, отримали корисні фінансові поради.