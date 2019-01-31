Мешканця Кіровоградщини судитимуть за «відмивання» державних коштів під час капремонту сільського будинку культури

Під час ремонту сільського будинку культури на Кіровоградщині підрядники збагатилися майже на півмільйона державних коштів

Прокуратура Кіровоградської області направила до суду обвинувальний акт щодо керівника підрядної організації та його пособника, за привласнення державних коштів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Дані особи завищили вартість виконаних за державні кошти робіт капітального ремонту сільського будинку культури й тим самим заволоділи коштами сільської ради на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

До Кіровоградського районного суду направлено обвинувальний акт у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України та накладено арешт на майно обвинувачених.