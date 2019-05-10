Мешканцям Кіровоградщини доведеться сплатити штраф до 170 000 грн за прострочений термін розмитнення “евроблях”

Починаючи з 24 травня цього року вступають в дію нові санкції щодо відповідальності за порушення строків та вимог митних режимів.

Повідомляє Голос Громади на сторінку ДФС у Кіровоградській області у фейсбук.

Шо передбачають нові санкції?