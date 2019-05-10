Мешканцям Кіровоградщини доведеться сплатити штраф до 170 000 грн за прострочений термін розмитнення “евроблях”

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Починаючи з 24 травня цього року вступають в дію нові санкції щодо відповідальності за порушення строків та вимог митних режимів.

Повідомляє Голос Громади на сторінку ДФС у Кіровоградській області у фейсбук.

Шо передбачають нові санкції?

  • при перевищенні строків перебування транспортних засобів особистого користування у митному режимі транзиту або тимчасового ввезення більше ніж на 30 діб починають діяти нові розміри штрафів – від 170 грн до 170 тис грн;
  • конфіскація транспортного засобу за рішенням суду а також інформація щодо порушників строків тимчасового ввезення та транзиту органами доходів і зборів буде надаватись органам Національної поліції.
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