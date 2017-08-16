Мешканцям Кіровоградщини пропонують ваучери на навчання

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям співпрацю в напрямку навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації працівників за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності шляхом отримання ваучера. Це допоможе зберегти та покращити трудовий потенціал, адже саме висококваліфіковані досвідчені фахівці забезпечують стабільну роботу та успішний розвиток підприємства.

Про це повідомили у відділі організації профнавчання Кіровоградського обласного центра зайнятості.

Ваучер на навчання видається:

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;

особам, які мають професійно-технічну або вищу освіту;

особам, які не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу, за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

За детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості області.