Мешканцям Кіровоградщини телефонують невідомі та видають себе за представників ОПОРИ

До мешканців Кіровоградської області надходять телефоні дзвінки від невідомих осіб, які під виглядом соцопитування ставлять провокаційні запитання.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

Дізнавшись про дії псевдопредставників дійсні представники Громадської мережі ОПОРА зреагували відповідною заявою до поліції області.

Діяльність ОПОРИ спрямована на спостереження за виборчим процесом, щоб він відбувався в межах чинного законодавства. Громадянська мережа не проводить жодних соціологічних опитувань щодо електоральних вподобань.

Телефоні дзвінки даного характеру надходили від мешканців Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей.