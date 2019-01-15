Мешканцям Олександрії, що здійснили подвійне вбивство, загрожує довічне позбавлення волі

Два мешканці Олександрії здійснили заздалегідь заплановане вбивство загального знайомого, який начебто поцупив метал у їхніх родичів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

24 липня 2018 року подвійне вбивство вчинив житель Олександрії, який служить у в/ч 3006 на посаді старшого інструктора групи снайперів, та його тесть – охоронець фірми «Сібріз».

Чоловіки вчинили злочин в стані алкогольного сп’яніння у домоволодінні ймовірного крадія. Після численних травм від побиття той помер на місці. А незабаром злочинці забили до смерті знайомого господаря, який випадково став свідком вбивства.

Наразі слідство триває.

У разі визнання даних осіб винними у вчиненні злочинів – їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.