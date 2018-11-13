Мешканцю області повідомлено про підозру за надання неправомірної вигоди працівнику поліції у розмірі 200 доларів США

Співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки та слідчих Національної поліції України в області спільно з Прокуратурою Кіровоградської області мешканцю Кіровоградщини було складено адміністративний протокол про спробу надання неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США працівнику поліції за не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Наразі, порушнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Також, підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.