За викрадення коштів, які були призначенні на лікування хворої дитини, мешканцю Олександрійщини визначили покарання

Нещодавно в Олександрії завершився судовий розгляд справи за обвинуваченням місцевого жителя за ч. 2 ст. 190 КК України, який шахрайським шляхом привласнив кошти призначені на лікування малолітньої важкохворої дитини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування стало відомо, що в липні минулого року 22-річний житель села Світлопіль Олександрійського району вдався до шахрайських дій і через мережу Інтернет привласнив кошти з карткового рахунку у сумі 4,5 тисячі гривень, що призначалися на лікування важкохворої дитини.

Заподіяний збиток родині хворої дитини відшкодований в повному обсязі.

Олександрійський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненому злочині, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу.