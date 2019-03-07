Мешканцю Олександрії, який грабував земляків, було обрано запобіжний захід

Вчора, 6 березня, 34-річному мешканцю Олександрії було обрано запобіжний захід «тримання під вартою» терміном на 2 місяці.
Про це «Голосу Громади» стало відомо з власних джерел.
Підозрюваний здійснив грабіж мобільних телефонів у двох студентів. Під час затримання раніше судимого громадянина було вилучено зброю та ряд речових доказів, які підтверджували причетніcть до cкоєння злочину.
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Суд не врахував доводи підозрюваного та його захисника та обрав запобіжний захід у вигляді «тримання під вартою» терміном на 2 місяці.