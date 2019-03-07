Мешканцю Олександрії, який грабував земляків, було обрано запобіжний захід

Вчора, 6 березня, 34-річному мешканцю Олександрії було обрано запобіжний захід «тримання під вартою» терміном на 2 місяці.

Про це «Голосу Громади» стало відомо з власних джерел.

Підозрюваний здійснив грабіж мобільних телефонів у двох студентів. Під час затримання раніше судимого громадянина було вилучено зброю та ряд речових доказів, які підтверджували причетніcть до cкоєння злочину.

Суд не врахував доводи підозрюваного та його захисника та обрав запобіжний захід у вигляді «тримання під вартою» терміном на 2 місяці.

