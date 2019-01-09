Метеорологічна служба Кіровоградщини може припинити свою діяльність

Кіровоградщина може залишитися без метеорологічної служби у зв’язку з критичною нестачею фінансування.

Начальник обласного гідрометцентру Олена Юрченко повідомила про те, що Кіровоградська область може залишитися без метеорологічної служби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

За словами посадовця, бюджет служби минулого року був напруженим, а у 2019 році його «урізали» ще майже на 15%.

Ситуація критична по всій країні й ми просто ризикуємо залишитися без гідрометеорологічної служби взагалі – зазначила держслужбовець.