Метеорологічна служба Кіровоградщини може припинити свою діяльність

Кіровоградщина може залишитися без метеорологічної служби у зв’язку з критичною нестачею фінансування.
Начальник обласного гідрометцентру Олена Юрченко повідомила про те, що Кіровоградська область може залишитися без метеорологічної служби.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.
За словами посадовця, бюджет служби минулого року був напруженим, а у 2019 році його «урізали» ще майже на 15%.
Ситуація критична по всій країні й ми просто ризикуємо залишитися без гідрометеорологічної служби взагалі – зазначила держслужбовець.