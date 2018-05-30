Міська медицина пропонує підвищити вартість платних медичних послуг

На розгляд виконавчого комітету Олександрійської міської ради буде внесено проект рішення «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги МКЛПЗ Міська лікарня №1м.Олександрії». Це стосується медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, оглядів для видачі медичної довідки на отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів, а також оздоровчого масажу, бальнеологічних процедур з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров`я.

Наприклад, медичний огляд кандидата у водії або водія транспортних засобів проектом рішення пропонується встановити у розмірі 184,85 гривні,

медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи – 146,95 грн.

Серед тарифів на профілактичні медогляди зокрема : огляд лікарем-терапевтом – 12,44 грн, рентгенограма органів грудної клітки – 95,56 грн, рентгенограмма хребта – 103,68 грн, електрокардіографія – 32,89 грн, загальний аналіз крові – 41,04грн.

Визначена вартість оздоровчих процедур, серед яких – масаж (1 послуга) 16,60 грн, підводний душ-масаж (1 послуга) – 87,18грн та інші.

Підвищення вартості платних медпослуг його ініціатори (тобто адміністрація міського комунального медичного закладу) пояснюють тим, що востаннє дані тарифи встановлювались у 2014 році і протягом останніх чотирьох років значно зросли всі накладні витрати на дані послуги, внаслідок чого їхні тарифи стали збитковими.