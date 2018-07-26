Міська поліція відпрацьовує операцію «Літо» та іноді карає байдужих батьків

Працівники Олександрійського відділу Національної поліції продовжують відпрацювання операції «Літо», яку оголошено на період з 25 травня п 31 серпня з метою забезпечення публічного порядку і безпеки у період літнього відпочинку. Про це «Голос громади» повідомила інспектор відділу Оксана Михно.

В ході операції проводиться профілактика в місцях масового відпочинку молоді з метою виявлення дітей, які перебувають у розшуку, або залишилися без догляду батьків. Також були виконані відповідні заходи у розважальних закладах і на таких об`єктах, як водоймища, пляжі тощо. В результаті протягом червня і липня кримінальною службою у справах дітей було складено 11 протоколів на батьків, які не виконують своїх обов`язків по вихованню дітей і на них накладені штрафи. За цей же період до відділу поліції надійшло 11 заяв і повідомлень про виявлення дітей без нагляду батьків, або дітей які самовільно залишили місця проживання. Всіх цих дітей повернули в родини, відносно їхніх батьків ні кримінальних, ні адміністративних дій не застосовано. Також посилено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони споживання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв неповнолітніми. Спільно з службою у справах дітей Олександрійської міської ради проведено 11 рейдів з даного приводу і складно 6 протоколів стосовно батьків, які не виконують обов`язків з виховання своїх дітей. Також на даний час проведено 13 рейдів на пляжі «Розвага», колишній вуглерозріз, міський пляж у парку ім. Шевченка і на водоймище у районі ЗНЗ №8. При цьому виявлено двох дітей, які перебували без дорослих, відносно їхніх батьків складені 2 протоколи за недотримання вимог ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Операція «Літо» триває, повідомляє поліція.