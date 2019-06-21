Міська влада має намір відслідковувати дотримання правил користування земельними ділянками

Управління приватизації, оренди майна і землі Олександрійської міської ради, інспектори сфери самоврядного контролю отримали доручення обстежити деякі із земельних ділянок щодо дотримання їхніми користувачами умов використання землі та чинного законодавства, повідомляє «Голос Громади».

Питання виникло на черговому засіданні виконавчого комітету у процесі доповіді начальника управління приватизації Олександра Купченка. Як зазначалося під час обговорення озвучених ним земельних питань, є непоодинокі скарги жителів міста на підприємців, які в обхід установленого цільового призначення використовують надані їм нібито для індивідуальної забудови ділянки для будівництва об`єктів бізнесу. Наводилися зокрема приклади таких дій за адресою пр.Соборний, 99, де жителі стурбовані ходом будівництва, котре за всіма ознаками нагадує спорудження автостоянки. А мешканці Перемозького мікрорайону також протестують проти будівництва автостоянки біля кафе «Гаштет» (пр. Будівельників, неподалік будинку №12). По цьому ж проспекту Будівельників, але за №34 вже багато років залишається незавершеним будівництво, яке власник не ліквідував в установлені строки. І це лише мала частина таких випадків, зазначалося на засіданні.

Що відбуватиметься після обстеження представниками міської влади наданих у користування земельних ділянок і виявлення порушень – про це на засіданні виконкому не йшлося.