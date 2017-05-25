Сьогодні, 25 травня 2017 року під час засідання виконавчого комітету міський голова Степан Цапюк вкотре зачепив тему освіти в селах району. Так, цього разу посадовець зазначив, що в школах Олександрії наразі навчається 88 дітей з району, що, на думку посадовця, вказує на різницю в рівнях освіти міських та сільських шкіл.

Схожу точку зору посадовець висловлював на громадських слуханнях, що відбулися 15 грудня 2016 року. Тоді Степан Кирилович зазначав, що в сільських школах Олександрійщини рівень освіти набагато нижчий, ніж в школах міста.

“Ми вважаємо, що треба створити такі умови перевезення, при яких діти з району їздили б навчатися в школи міста та отримували дійсно якісну освіту”, – зазначив під час минулорічного виступу мер.

Сьогодні ж ця тема знову стала актуальною через питання об’єднання громад, яке неодноразово раніше критикував посадовець. Зокрема, на тих же громадських слуханнях міський голова зазначав, що приєднані громади можуть негативно вплинути на Олександрію в цілому та «потопити» її: «Я не вижу финансового ресурса потянуть такие территории. Мы просто утонем!».

Коли ж Степан Цапюк змінив свою думку та виступив “за” об’єднання громад, в місцевій пресі з’явилися повідомлення про неоднозначні думки щодо цього в представників самих сіл. Адже деякі з них мають власний достатній потенціал.

Ймовірно, саме через це думка міської влади щодо створення умов в місті для “отримання дійсно якісної освіти” дітьми району тепер обговорюється зі знаком “мінус”. Крім цього, варто зазначити, що не дивлячись на чітку політизованість питання, кінцевою його аудиторією є діти, які кожного дня відвідують школи міста. А таке загострення та розподіл школярів на “районних” та “місцевих” є не просто неетичним, а навіть небезпечним для здорового клімату в учнівському колективі.