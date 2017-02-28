За дорученням міського голови Степана Цапюка, в Олександрії розпочалися заходи з благоустрою міських територій. Інформацію з переліком ініціатив міського голови було оприлюднено на сайті Олександрійської міської ради у вівторок, 28 лютого.

В міськраді повідомляють, що вже проведений тендер на ремонтні роботи на вулиці Братській (колишня Калініна), від вул. Козацької (Червоного Козацтва) до Першотравневої вулиці. Місцева влада планує також провести заходи з відновлення дорожнього полотна на частині вулиці 6-го грудня. Комунальники мають розпочати ремонт з настанням сприятливих погодних умов.

Наразі проводиться благоустрій територій на в’їзді-виїзді з міста в районі Користівського мосту та по вулиці Знам’янській. Заплановані заходи з приведення до належного вигляду місць масового відпочинку громадян. Зокрема, у міськраді обіцяють облаштувати спортивний майданчик у Південному мікрорайоні — завезти пісок, встановити лави, провести заходи з озеленення території.