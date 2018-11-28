Міськвідділ Нацполіції перейшов на посилений режим

Олександрійський відділ Національної поліції працює в посиленому режимі, про це повідомили «Голос Громади» у секторі моніторингу міськвідділу. Посилений режим роботи у міськвідділі запроваджено з 26 листопада згідно з наказом його начальника та у зв`язку з останніми подіями в Україні, які стосуються введення воєнного стану.

Як пояснили в поліції, посилений режим полягає у збільшенні тривалості робочого дня працівників до 12 годин; посиленій охороні адміністративних та інших важливих для життєдіяльності міста об`єктів; зборі, обробці інформації про кримінальні правопорушення і відповідному реагуванні на них та інших заходах. На даний час якогось ускладнення оперативної обстановки на території міста не спостерігається, зазначають у міському відділі поліції.