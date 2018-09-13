Міський голова хоче змусити «схемщиків» платити податок на багатство

З учорашнього дня управлінням майна та земельних відносин і управлінням економіки Олександрійської міської ради розпочато спільну перевірку об`єктів торгівлі і громадського харчування. Про це поінформував міський голова Степан Цапюк на засіданні виконкому 13 вересня, посилаючись на власне доручення. За його словами, захід пов`язаний з тупиковою ситуацією, викликаною «схемою», користуючись якою деякі власники дорогого нерухомого майна не сплачують так званий податок на розкіш. «Ця схема проста, – сказав С. Цапюк – Власники нерухомості реєструють її в Бюро технічної інвентаризації, але не реєструють в Реєстраційній службі. Через це податкова служба не має ніяких даних про це майно, відповідно його господарі ніяких податків не сплачують. Я направив запит в БТІ, чи отримувала у них податкова служба дані про власників такого майна. Отримав відповідь: протягом попередніх трьох років податківці не запитували про це. Причина – згідно з чинним положенням, всі послуги з надання інформації в бюро платні (оскільки БТІ госпрозрахункова організація). Положення поширюється також і на податкову службу. Але вона не може платити за отримання інформації, оскільки на це у фіскальної служби не передбачено фінансування. Тому вже підготовлено проект і через 20 днів на засіданні виконавчого комітету ми приймемо рішення про скасування делегованих повноважень та направимо лист на обласну раду про передачу архіву БТІ до міського Центру надання адміністративних послуг. Там буде введена додаткова службова посада. Відбуватиметься водночас видача свідоцтва на право власності і реєстрація в базі даних, яка доступна для податкової служби. Обстеженню підлягатиме на предмет сплати податку на багатство у тому числі так звана «Рубльовка» та інші місця, де власники, маючи елітне житло, не сплачують податки», – додав мер.

Наступною «болючою» темою С. Цапюк назвав те, що ряд підприємців здають в оренду свої приміщення за умовну 1 гривню, відтак до бюджету нічого не сплачують. Мер навів для прикладу одного з підприємців (не називаючи його прізвища), який не сплатив таким чином до бюджету міста 650 тисяч гривень, фіктивно здаючи в оренду приміщення за безцінь. Міський голова вважає за необхідне у подальшому затвердити на засіданні виконкому реальні ставки мінімальної орендної плати і провести інвентаризацію об`єктів оренди.