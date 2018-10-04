Міський голова і його перший заступник закликали олександрійців «зрозуміти, почекати і потерпіти »

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні сьогодні, 4 жовтня вніс зміни до свого попереднього рішення «Про організацію проведення призову громадян м.Олександрії на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у 2018 році», продовживши термін осіннього призову на військову строкову службу до 31 грудня поточного року та відповідно – роботу призовної комісії. Таке рішення винесене виконкомом у зв`язку з указом Президента України П.Порошенка про продовження терміну призову строковиків ЗСУ в державі до вищеназваної дати.

Головуючий на засіданні Степан Цапюк вручив Грамоту міської ради голові квартального комітету міста №38, що у мікрорайоні Перемога, Віталію Лаврику за сумлінну працю, активну життєву позицію та з нагоди його 80-річчя.

Ухваливши ряд рішень з майнових та земельних питань, виконком вніс зміни до міського бюджету на 2018 рік. За словами доповідача, начальника фінансового управління міськради Олени Грищенко, пропонується збільшити видатки бюджету на 10,9 мільйона гривень за рахунок державних субвенцій, перевиконання запланованих місцевих надходжень до бюджету міста, його перерозподілу на первинну медичну допомогу, інклюзивну систему освіти та на ряд інших витрат.

По завершенні розгляду питань порядку денного перший заступник міського голови Людмила Давиденко попередила підприємців, що протягом 2019 року ставки плати за землю у місті будуть збільшуватися у зв`язку з переглядом нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Водночас з цим буде максимально обмежене надання земельних ділянок суб`єктам господарювання на пільгових умовах з метою збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету.

Міський голова Степан Цапюк назвав критичною ситуацію в охороні здоров`я, сказавши зокрема таке: «Начальник управління охорони здоров`я міськради була на колегії в Києві, де було сказано, що завдання нинішнього уряду (якому залишилося працювати не більше року) – знищити державну систему охорони здоров`я до неможливості повернення її до попереднього рівня. Така ситуація була в сусідній Польщі 10-15 років тому. Делегація Олександрійської міської ради була там, ми знайомилися з їхньою системою охорони здоров`я і побачили, що вона справді зруйнована і кваліфіковані фахівці виїхали з Польщі до Іспанії, Італії, Франції. Сьогодні спостерігається картина, що вже наші медпрацівники через низькі зарплати тут виїжджають до Польщі і працюють там. Тобто ми повторюємо польські помилки. Тому я звертаюся до присутніх тут представників різних політичних партій з проханням звернутися до своїх депутатів у Верховній Раді, щоб вони звернули увагу на стан медицини в нашій країні і не допустили знищення до точки неповернення. Стосовно системи освіти: до нас приїздив заступник міністра освіти, який зазначив, що грошей у держави немає, збільшення зарплати вчителям не планується, а можлива лише її річна індексація.

А напередодні Дня вчителя хочу сказати, що ми зняли 22 мільйони гривень міського бюджету з видатків на благоустрій та капітальні і поточні ремонти і направили на збереження в системі освіти 142-х ставок вчителів, а це більш ніж 160 живих працівників. Ми маємо проект бюджету на 2019 рік, ситуація ледь-ледь покращилася, але все одно не буде вистачати коштів на заробітну плату і в освіті, і в медицині».

У зв`язку з цим перший заступник Людмила Давиденко зазначила, що вона наполягає на переведенні лікарів міської галузі медицини на контрактну систему: «Оскільки вони не відчувають підвищення заробітної плати так, як вчителі, а за кордоном вона набагато вища, тому це треба робити негайно. Не так багато у нас залишилося лікарів».

Завершив засідання міський голова, перейшовши на російську мову, такими словами: «Я обращаюсь к присутствующим здесь СМИ с просьбой доводить до жителей города информацию о том, что в стране идет война, экономика не работает, бюджет живет в основном за счет кредитов МВФ. Нам сегодня нужно сохранить городскую систему образования, здравоохранения, культуры. У нас уже несколько дней назад объявили забастовку перевозчики. Почему? Потому что государство переложило на нас обязательства по льготным пасажироперевозкам. А у нас и так недофинасированы медицина и образование, потому мы вынуждены были только на эти отрасли выделить 28 миллионов, чтобы сохранить их. У нас вообще в этом году дефицит бюджета – 59 миллионов, когда в прошлом он был 26 миллионов. То есть мы весь свой ресурс направили на главное – на здоровье и будущее нашей страны. Потому если мы сегодня недофинансируем льготные перевозки, то это вынужденная мера. Пенсионеры ездили летом бесплатно на дачи, а сейчас дачный период закончился. И поскольку государство спихивает свои обязанности на крайних – на органы местного самоуправления, надо понимать, что в стране война и кризис, немного подтянуть пояса, дотерпеть этот год, а потом жизнь покажет».

Людмила Давиденко, у свою чергу, закликала працівників освіти також трохи почекати належної їм щорічної винагороди, яку у цьому році міський бюджет, на відміну від попередніх років, не в змозі їм виплатити до професійного свята.