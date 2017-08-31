Міський голова не втримався, коли зайшло питання про погоджувальну документацію на новий торговий майданчик

За проект рішення “Про затвердження дислокації розміщення тимчасових майданчиків для торгівлі на території м. Олександрії та надання повноважень комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» справляти плату за ринкові послуги на тимчасових майданчиках для торгівлі” одноголосно проголосували члени виконавчого комітету, сьогодні, 31 серпня, у ході проведення засідання.

Відтепер тимчасові торговельні майданчики будуть сплачувати ринкові послуги.

Зазначимо, що до цього списку тимчасових майданчиків для торгівлі на території м. Олександрії ввійшли:

– Пр. Соборний, 64 квітковий ринок (біля кафе «У Яші»);

– вул. Козацька, 51 (квітковий ринок);

– пр. Соборний, 107- 109 (біля магазинів «Колесо» та «Оптовичок»);

– вул. Героїв Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту № 5);

– вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);

– вул. Юрія Осмоловського, 14 (біля міського пологового будинку);

– вул. Першотравнева (біля будинків 53-55);

– вул. Козацька, 41 (біля ринку «Айсберг»);

– пр. Соборний, 11 (біля супермаркету «Фуршет»);

– пр. Соборний, 98 (біля магазину «Українські ковбаси»);

– пр. Будівельників 26а, (біля ринку фізичної особи – підприємця Болілої І.М.).

У ході обговорення цього питання голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин Сергій Ракута зазначив важливість законності будівництва та оформлення документації з погодженням відповідними службами нового торгового майданчика по пр. Соборний, 98. Питання депутата не зовсім сподобалося міському голові, котрий не стримуючи емоцій, в порушення будь-яких етичних норм посадовця цього рівня, не зміг коректно відповісти, і почав переходити на особистості, демонструючи, таким чином, свій рівень культури. За його словами, новий торговий майданчик – це реакція на скарги, що надходять від жителів прилеглих до площі будинків.

Що ж до законності відведення землі під новий ринок, то за словами міського голови, турбуватись не варто, – «скоро все буде». Але де гарантія, що такі ж скарги не посипляться від жителів 98-го будинку, коли у них прямо під вікнами розгорнеться черговий «Хитряк»? Про це на засіданні виконкому не згадувалося. Відповідальність за санітарне утримання новоутвореного ринку, як і утримання плати за торгівельні місця, покладається виконкомом на адміністрацію Центрального ринку. Продавати на ньому, згідно з запропонованою виконкомом ідеєю, дозволяється «лише вирощену власноруч сільськогосподарську продукцію». А як же тоді санітарний контроль і заборона торгівлі у необлаштованих місцях?

Нагадаємо, що стихійна вулична торгівля на тротуарах у цьому місці була раніше заборонена відповідним рішенням виконкому.