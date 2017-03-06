Як раніше повідомляв Голос Громади, кілька тижнів тому в газеті “Вільне слово” міський голова Степан Цапюк анонсував щорічне звітування міської ради та її виконавчих органів за попередній рік роботи. Говорячи про роботу “своєї команди”, посадовець зазначив, що свій звіт він планує представляти у вигляді фотографій та слайдів, на яких можна буде ознайомитися зі змінами, що відбулися в Олександрії.

Нещодавно ж славнозвісний “звіт” з’явився на сторінках видання №9 (13974) цієї ж газети за 1 березня 2017 р. Так, звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік помістився лише на 2-х сторінках, включаючи графіки та діаграми. Але на цьому Степан Кирилович вирішив не закінчувати, і 2 березня на Youtube-каналі Олександрійської міської ради з’явилося 2 відеоролики, де міський голова розповідає про економіку та знову ж таки про бюджет.

Окреме питання до самої форми та змісту звіту. Варто зазначити, що міський голова звітує чомусь лише про економічну складову, хоча його діяльність включає набагато більше зобов’язань. Так, складається враження, що або ж Степан Кирилович займався весь рік лише підрахунком коштів, або ж в силу власних інтересів вирішив не висвітлювати інші сторони своєї діяльності на посаді міського голови. Крім того, можна звернути увагу і на саму інформацію, яка подається як в газеті, так і у відеороликах: зазначаються лише загальні проекти, суми надходжень і видатків, які розподілені по сферах, але зміст не має жодної конкретики. Таким чином, олександрійці наче б то й володіють інформацією про те, як “йдуть справи” в місті, але по факту ж не володіють ніякою точною інформацією.

Варто зазначити при цьому, що “аудиторія” глядачів відео-звіту міського голови станом на ранок 6 березня виявилась не дуже великою: в сумі обидва ролики ледве набрали 45 переглядів.

Останнім цікавим моментом є той факт, що громада, на благо якої наче б то і працювала міська влада в особі голови, його заступників та виконавчого комітету, так і не отримала можливості задати будь-які питання безпосередньо Степану Цапюку. Адже для питань, які були “особливо актуальними” для місцевої влади, збирали цілі громадські слухання. “Запрошували” бюджетників, які, ймовірно, найбільше переймаються долею міста, так як саме вони в найбільшій кількості зазвичай присутні на заходах такого змісту.

Цього ж разу зайві питання можуть бути не “на руку” певним особам, а відповіді на цікаві олександрійцям теми звести нанівець висновки про “блискучу” роботу міської влади в 2016 році.