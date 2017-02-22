В останньому випуску газети “Вільне слово” №8 (13973) за 22 лютого 2017 р. Степан Цапюк анонсував щорічне звітування міської ради та її виконавчих органів за попередній рік роботи. Говорячи про роботу “своєї команди”, посадовець зазначив, що свій звіт він планує представляти у вигляді фотографій та слайдів, на яких можна буде ознайомитися зі змінами, що відбулися в Олександрії.

Варто зазначити, вибір такої форми звітування є не лише не традиційним, а і трохи дивним. Особливо з огляду на те, що в кінці минулого місяця в Олександрійській міськраді було зареєстровано проект рішення “Про затвердження Положення про звітування Олександрійського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Олександрійської міської ради”.

В проекті рішення пропонується звітування провести у декілька етапів, таких як попереднє оприлюднення письмового звіту на офіційному веб-сайті міської ради та в місцевих ЗМІ, обговорення його у ЗМІ та на офіційному веб-сайті міської ради, проведення відкритих зустрічей з членами територіальної громади.

При цьому міський голова має надати не просто цікаву для громади інформацію, а розповісти про виконання власної передвиборчої програми, про результати виконання запланованих заходів чи причини їх невиконання (або неповного виконання). Крім цього громадськість повинна бути проінформована як про діяльність головної посадової особи в Олександрії, так і про досягнуті результати. Важливим пунктом звіту є детальна інформація про витрати з бюджету на забезпечення роботи міського голови за звітний період (заробітна плата та інші виплати по трудовому законодавству, відрядження, обслуговування службового транспорту, у т.ч. витрати на пальне, ремонт та умеблювання особистого кабінету, оплата засобів зв’язку, тощо), роботи його заступників та радників.

Проте в інформації про звітування, який анонсовано на шпальті комунального видання, міський голова лише зазначив, що місто розвивається та рухається у напрямку втілення багатьох міських програм в різних сферах.

Ситуація з таким дивним “фотозвітом про Олександрію” від посадової особи чимось нагадує ситуацію з подорожами по-меморандумам, про які нещодвно повідомляв Голос Громади. В обох випадках по нікому не відомим причинам олександрійцям розповідають про високі досягнення та амбітні плани. В “сухому” ж залишку, реальна ситуація не виглядає так радісно: адже лише за останню зиму олександрійці можуть підготувати свій особистий фотозвіт про ожеледицю на тротуарах, холодні школи та спиляні на дрова дерева.

Звісно, одним із пунктів, який при звітуванні має виконати міський голова, є відповіді на питання громадськості. Саме таким чином, можливо, пересічні жителі міста зможуть задати найбільш хвилюючі питання. Але чи отримають вони на них щиру відповідь та коли саме відбудеться зустріч – поки що відомо лише самому міському голові.