Місто заборгувало району за лікування хворих олександрійців у гемодіалізному центрі

Про доволі невизначену ситуацію поінформував присутніх на двадцять дев`ятій черговій сесії Олександрійської районної ради перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль, повідомляє «Голос Громади».

Невизначеність, за словами посадовця, полягала у тому, що міський бюджет має заборгованість перед Олександрійською районною лікарнею за лікування хворих жителів Олександрії в гемодіалізному центрі. Як відомо, такий спеціалізований центр спочатку планувалося збудувати на території Олександрійської центральної міської лікарні, але насправді проект було втілено в життя у районному лікувальному закладі за обласного фінансування. Юрій Коваль пояснив, що між міською і районною владами було досягнуто домовленості щодо фінансової компенсації міським бюджетом районному у разі лікування хворих з нирковою недостатністю, які є жителями міста, оскільки воно є дороговартісним. Взагалі витрати на ліки та процес такого лікування фінансуються згідно з відповідною державною програмою, але як сказав посадовець, є ще ряд супутніх витрат цього лікування, які не підпадають під дану цільову програму – енергоносії, різні витратні матеріали тощо. Нині в гемодіалізному центрі на лікування перебувають 6 хворих мешканців міста і його бюджет наразі вже має заборгованість за компенсацію вищезгаданих витрат близько шестисот тисяч гривень.

«Ми звернулися з офіційним листом до керівництва міста з проханням про відшкодування згаданих витрат. А отримали у відповідь «нарахування» на 964 тисячі гривень за лікування взагалі всіх хворих жителів Олександрійського району, які лікуються у міській лікарні! Тобто виходить, що район ще й винний місту. Але ж всім відомо, що і в районній лікарні теж лікується багато олександрійців з різними хворобами (за підрахунками, це відсотків 40 всіх пацієнтів), та ми ж не виставляємо за них рахунки місту – мова йде виключно про пацієнтів гемодіалізного відділення, щодо яких, нагадаю, з керівництвом міста були відповідні домовленості», – додав перший заступник РДА Ю.Коваль.

«Ситуація виходить складна: лікування потребує постійних фінансових надходжень, який ось через це наразі не вистачає. Але ж ми не можемо перервати лікувальний процес такої важкої хвороби: пацієнти відділення не повинні від цього страждати. Отож оскільки договірні умови містом не виконуються, для розв`язання даної проблеми ми змушені будемо звертатися до обласного керівництва», – сказав посадовець.